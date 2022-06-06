أمين بغداد يوجه بإيقاف استخدام الكتل الكونكريتية لغلق المحال

2022/06/06 | 21:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

وجه أمين بغداد عمار موسى كاظم، بإيقاف استخدام الكتل الخرسانية "الصبات" لغلق المحال والفعاليات التجارية، للممتنعين عن سداد ما بذمتهم من رسوم لحساب أمانة بغداد وكذلك المخالفات البنائية.وذكرت الأمانة في بيان أن "كاظم وجه جميع الدوائر البلدية بإيقاف استخدام الكتل الخرسانية (الصبات) لغلق المحال والفعاليات التجارية للممتنعين عن سداد ما بذمتهم من رسوم لحساب أمانة بغداد وكذلك المخالفات البنائية والاستعاضة عنها بإحدى الطرق القانونية النافذة".وأشارت إلى أن "إجراءات الغلق بواسطة الكتل الكونكريتية تسبب تشويه المنظر الحضاري لشوارع العاصمة بغداد".

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