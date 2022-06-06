المالية النيابية تصوت على مقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية

2022/06/06 | 22:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استأنفت اللجنة المالية برئاسة.حسن الكعبي وحضور اعضائها اليوم الاثنين، اجتماعها لإنجاز فقرات قانون الامن الغذائي والتنمية، وآلية توزيع المبالغ المرصودة وفقا للجداول؛ لتغطية الحاجة الفعلية للوزارات، والتصويت عليه بالمجمل.واكد رئيس اللجنة في مستهل الاجتماع، بحسب بيان للجنة وتلقته وكالة ايرث نيوز، على “ضرورة حسم النقاط الخلافية في القانون، مضيفا ان هناك […]

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