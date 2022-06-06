“لتخفيف الزخم”.. المرور العامة تقدّم مقترحاً الى مجلس الوزراء لتحديد استيراد السيارات

2022/06/06 | 22:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، تقديم مقترح إلى مجلس الوزراء لتحديد استيراد السيارات، فيما أشارت إلى أنها طالبت أمانة بغداد بتخصيص مرائب عامة لوقوف السيارات.

وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية، العميد زياد القيسي، في تصريح للعراقية الاخبارية تابعته وكالة خبر برس (واخ)، أن “الزخم المروري الحاصل في شوارع بغداد لأسباب عدّة وهي أن شوارع العاصمة قديمة ولم تشهد أي تطور، إضافة الى وجود أكثر من 4 ملايين مركبة، فضلا على التكسرات الحاصلة في الشوارع”.



مبينا أن “المديرية غير معنية باكساء وصيانة الطرق”.

وأضاف، أن “من الإجراءات التي اتخذت لتخفيف الزخم المروري في شوارع العاصمة هي فتح 90% من الشوارع المغلقة وتوسعة بعض الشوارع وتقليل الجزرات الوسطية”.



مشيرا الى أن “المديرية رفعت مقترحات الى مجلس الوزراء، لتخفيف الزخم المروري، منها تحديد استيراد السيارات، وانشاء سوق حرة للسيارات القديمة، واعادة نظام تسقيط المركبات”.



وأكد أن “نظام الجباية فرض على مديرية المرور جباية الطرق والرسوم والتي تجمع وتذهب الى خزينة وزارة المالية”.

وتابع أن “المخالفات تؤثر على الزخم المروري”، موضحا “طلبنا من أمانة بغداد أن تكون هناك مرائب عامة لوقوف السيارات للتخفيف من الزخم المروري”.

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