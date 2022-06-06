المالية النيابية تحدد موعد التصويت على قانون الأمن الغذائي

2022/06/06 | 22:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، أن مجلس النواب سيصوت على قانون الدعم الطارئ غداً أو بعد غد، فيما أشارت إلى عدم تجاوز سقف 25 تريليون دينار في القانون.

وقال عضو اللجنة مهند الخزعلي في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة المالية حسمت قانون الدعم الطارئ بعد ثلاثة اشهر من المناقشات وتضمين جميع التخصيصات في القانون والتصويت عليها بالاجماع"، مبينا أن "اللجنة المالية صوتت على القانون وأنهت اعمالها".

وأضاف، أن "القانون سيصوت عليه يوم غد او بعد غد الاربعاء في مجلس النواب بعد دعوة رئاسة المجلس لعقد جلسة"، داعيا "اعضاء البرلمان الى التصويت على القانون".

وتابع أن "جميع اراء الجهات السياسية أخذت بشأن القانون ولم نجد اي اعتراض"، مضيفا ،"إننا مطمئنون بشأن تمرير القانون".

وبين أن "مشكلة المحاضرين حسمت بالقانون وصوت على هذه الفقرة"، لافتا الى أن "سقف القانون لم يتجاوز 25 تريليون دينار".

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