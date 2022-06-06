شاهد بالفيديو.. آفة جديدة تضرب العراق ! | من بغداد مع نجم الربيعي

2022/06/06 | 22:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: S6HQBoZ4jS0

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