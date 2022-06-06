2022/06/06 | 22:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف المتحدث باسم المتظاهرين الخريجين في كربلاء سيف كرار، تفاصيل الأحداث التي شهدتها المحافظة اليوم الاثنين، مؤكداً أنهم تعرضوا لـ “قمع وحشي”.وقال كرار في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إنه “منذ اكثر من عام ونصف نتظاهر أمام مبنى التربية، للمطالبة بالتعيين أو الحصول على عقد عمل”، مبيناً ان “ما حصل اليوم كان لنا […]

ظهرت المقالة خاص لإيرث نيوز| المتحدث باسمهم: خريجو كربلاء قمعوا ’بالهراوات’..



ويروي واقعة اليوم أولاً على ايرث نيوز.

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