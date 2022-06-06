2022/06/06 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العامري يدعو إلى الإلتزام بقرارات الإتحادية وزيدان يتهم قوى بإزدواجية المعايير البارزاني يبحث مع السفير البريطاني المشاكل العالقة بغداد- قصي منذر أربيل – الزمان قال امين عام منظمة بدر هادي العامري ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا هي الفيصل في حل القضايا رغم التشكيك في نتائج الانتخابات التي جاءت بشرعية المحكمة، مشيراً الى ايمانه بقراراتها ودعوته […]

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