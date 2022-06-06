2022/06/06 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإطاحة بقيادات داعشية بالتنسيق مع الإقليم القبض على 3 من منفّذي دكة عشائرية في بغداد بغداد – ياسين ياس قبضت قوات الشرطة الإتحادية على ثلاثة متهمين لتنفيذهم الدكة العشائرية في بغداد.وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (قوة مشتركة من اللواء الخامس الفرقة الثانية من الشرطة مع مفارز إستخبارات الفوج الثالث للواء قبضت على ثلاثة […]

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