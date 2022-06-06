2022/06/06 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يعيّن أعضاء جدداً في لجنة إرجاع الاملاك المغتصبة النجف – سعدون الجابري اضاف رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر ثلاثة من قيادات التيار الى لجنة ارجاع بيوت واملاك المسيحيين وبقية الاقليات.وقالت وثيقة اطلعت عليها (الزمان) أمس ان (الصدر عين كلاً من عون آل النبي ومهند الموسى وحسن كريم الكعبي في اللجنة التي تتكفل بارجاع […]

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