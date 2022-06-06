مذبحة الجزائريين في أكتوبر 1961.. ديغول علم وأبقى على المسؤولين

2022/06/06 | 22:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيط الرئيس الفرنسي، شارل ديغول، علما بمذبحة 17 أكتوبر 1961 في باريس التي راح ضحيتها عشرات الجزائريين، لكنه أبقى المحافظ موريس بابون والوزراء المسؤولين في مناصبهم، وفقًا لأرشيف رفعت عنه الحكومة السرية ونشره موقع "ميديابارت" الإخباري، الاثنين.

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