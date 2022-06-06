2022/06/06 | 22:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد عضو لجنة الطاقة النيابية حيدر الجبوري، اليوم الاثنين، اسباب تقليل ساعات تجهيز الكهرباء في العراق، مبينة ان عدم تسديد الديون لايران تعد اهم اسباب القطع.

وقال الجبوري في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "مشكلة انقطاع الكهرباء تتكرر سنويا بسبب عدم حسم ازمة الديون المترتبة على العراق لصالح الجانب الإيراني بخصوص الغاز الذي يزود فيه العراق".

وأكد أن "هذه المشكلة لا يتحملها العراق فقط وإنما نتيجة لفرض عقوبات على الجانب الإيراني فلا يمكن تسديد هذه المبالغ بصورة مباشرة وبالتالي‏ هذا يسبب تأخير في تسديد المستحقات ما يدفع الجانب الإيراني الى إيقاف أو تقليل كميات الغاز التي تصدر للعراق".

واشار الى ان "ساعات تجهيز الكهرباء تقل في المحطات المعتمدة على كميات الغاز الايراني ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة النيابية: كهرباء العراق تبخرت بين العقوبات الأميركية ودين إيران) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطاقة النيابية: كهرباء العراق تبخرت بين العقوبات الأميركية ودين إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).