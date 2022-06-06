2022/06/06 | 22:13 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجيه من امين بغداد يخص المحال والابنية التجارية والاجراءات البلدية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/06 | 22:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه من امين بغداد يخص المحال والابنية التجارية والاجراءات البلدية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه من امين بغداد يخص المحال والابنية التجارية والاجراءات البلدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).