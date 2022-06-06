ادوية تتسبب بتساقط الشعر.. طبيب روسي يوجه نصيحة

2022/06/06 | 22:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كان الشخص يشكو من تساقط شعره، فعليه ان يتعرف على ما يتناوله .

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