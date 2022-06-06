تركيا تبلغ الناتو اعتماد اسمها Türkiye

2022/06/06 | 22:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أبلغت تركيا حلف شمال الأطلسي “الناتو” بكتابة اسمها بصيغة Türkiye بدلا عن Turkey باللغات الأجنبية.وجاء ذلك في رسالة بعثتها البعثة الدائمة لتركيا لدى “الناتو” إلى الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ.والأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة، اعتمادها تسجيل اسم تركيا بصيغة “Türkiye” عوضا عن “Turkey” في اللغات الأجنبية بناء على طلب أنقرة.والثلاثاء، قال […]

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