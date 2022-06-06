الزاملي: 4 تريليون دينار لوزارة الكهرباء لدفع مستحقاتها وزيادة تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين

2022/06/06 | 22:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الإثنين، تضمين قانون الأمن الغذائي لكل المبالغ اللازمة لسد جميع احتياجات قطاع الكهرباء.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أن ” الزاملي استقبل وزير الكهرباء عادل كريم، بحضور رئيس الكتلة الصدرية النيابية حسن العذاري وعدد من النواب”.

وقال الزاملي بحسب البيان، إن “مجلس النواب حرص على تضمين قانون الامن الغذائي، فقرة لتخصيص مبلغ 4 تريليون دينار للوزارة بهدف تمكينها من دفع مستحقاتها، وشراء الغاز المستورد بما يسهم في رفع الإنتاج وزيادة تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين في هذه الأيام الشديدة الحرارة من الصيف”.



وأضاف، أن “المجلس يؤكد ويطالب الأجهزة الأمنية دائماً على ضرورة تشديد الحماية على ابراج الطاقة التي تتعرض للتخريب على أيدي الإرهاب والجهات المستفيدة الأخرى”.



داعياً كوادر وزارة الكهرباء بـ”بذل أقصى الجهود الاستثنائية لتحقيق الاستقرار في المنظومة الوطنية وضمان توفير الكهرباء إلى عموم البلاد”.

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