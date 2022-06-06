القبض على الأخوين غوبتا في الإمارات على خلفية تورطهما في قضايا فساد كبرى بجنوب إفريقيا

2022/06/06 | 22:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُلقي القبض على راجيش وأتول غوبتا، الأخوان المزعوم تورطهما في الفساد مع أعلى مستويات الحكومة في جنوب إفريقيا، في الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لبيان أصدرته وزارة العدل والخدمات الإصلاحية في جنوب إفريقيا في وقت متأخر من يوم الاثنين.

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