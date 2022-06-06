الاتحاد المصري للاسكواش يرد على الشوربجي

2022/06/06 | 22:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الاتحاد المصري للاسكواش، الاثنين، إنه ساند اللاعب محمد الشوربجي طوال مسيرته حتى الآن، ردا على قرار المصنف الثالث عالميا، اللعب باسم إنكلترا، "البلد الذي دعمه لسنوات".

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