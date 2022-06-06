المالية النيابية تحدد مصير المحاضرين بعد تضارب التصريحات بين البرلمان والحكومة

2022/06/06 | 22:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، مهند الخزعلي، اليوم الاثنين، التصويت على قانون الدعم الطارئ ضمن اللجنة، مبينا ان القانون يضمن حقوق المحاضرين.

وقال الخزعلي في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم) إن "اللجنة المالية حسمت قانون الدعم الطارئ بعد ثلاثة اشهر من المناقشات وتضمين جميع التخصيصات في القانون والتصويت عليها بالاجماع".

وأوضح أن "القانون سيصوت عليه يوم غد او بعد غد الاربعاء في مجلس النواب بعد دعوة رئاسة المجلس لعقد جلسة"، داعيا "اعضاء البرلمان الى التصويت على القانون".

وأكد أن "جميع اراء الجهات السياسية أخذت بشأن القانون ولم نجد اي اعتراض"، مضيفا ،"إننا مطمئنون بشأن تمرير القانون".

وبين أم "مشكلة المحاضرين حسمت بالقانون وتم التصوت على هذه الفقرة"، لافتا الى أن "سقف القانون لم يتجاوز 25 تريليون دينار".

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