ليفاندوفسكي يجدد رغبته بمغادرة البايرن

2022/06/06 | 22:44 - المصدر: بغداد اليوم

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جدد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، اليوم الاثنين، رغبته في مغادرة العملاق البافاري بايرن ميونخ.

وقال في تصريحات صحفية "أريد مغادرة بايرن ميونيخ، بعد عدة سنوات في النادي قدمت خلالها أفضل ما لدي".

وعد، ان "هذا أفضل حلّ للطرفين، مشيرا الى انه "شيء ما مات في داخلي، أريد أن أرحل عن البايرن لمزيد من المشاعر في حياتي".

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