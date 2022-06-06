2022/06/06 | 22:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / تمكنت شرطة نينوى، اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على متهمين بمواد قانونية وجنائية بينهم بجرائم الإرهاب، فيما ضبطت مواد مخالفة.وذكرت شرطة نينوى في بيان ورد لايرث نيوز، ان “مفارزها تمكنت من القبض على متهمين اثنين مطلوبين قضائيا وفق المادة ٤ / ١ ارهاب، فيما تمكنت مفارز شرطة ام الربيعين من القبض […]

ظهرت المقالة بينهم بجرائم الإرهاب..



اعتقال 20 مطلوبا بقضايا مختلفة في نينوى أولاً على ايرث نيوز.

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