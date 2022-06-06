شركات ايرانية تبدي رغبتها لبناء 10 الاف وحدة سكنية في ديالى

2022/06/06 | 22:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد العضو السابق في غرفة تجارة ديالى مؤيد الجبوري، الاثنين، رغبة 3 شركات ايرانية بالاستثمار في قطاع الاسكان.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الجبوري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” 3 شركات ايرانية تبدي رغبة في دخول ملف الاستثمار في ديالى خاصة قطاع الاسكان”، لافتا الى ان “الشركات ربما […]

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