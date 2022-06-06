2022/06/06 | 22:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، انها تحفظت على طفلة تبلغ من العمر 13 عام.وذكرت الوكالة في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “تحفظت مفارز فوج طوارىء بغداد الاول التابع الى قيادة شرطة بغداد على طفلة تبلغ من العمر 13 عام ادعت انها يتيمة الأبوين وتم رميها من قبل عمتها”.واضافت “حيث […]

ظهرت المقالة بعد ان تم رميها من قبل عمتها..



شرطة بغداد تتحفظ على طفلة عمرها 13 عاما أولاً على ايرث نيوز.

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