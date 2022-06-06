2022/06/06 | 23:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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البرلمان يحدد الأربعاء المقبل موعداً للتصويت على قانون الأمن الغذائي » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 23:02

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