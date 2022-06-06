البرلمان يدرج التصويت على الامن الغذائي الاربعاء المقبل

2022/06/06 | 23:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد محلس النواب، اليوم الاحد، موعد التصويت على قانون الامن الغذائي.

وادرج المجلس التصويت على قانون الامن الغذائي ضمن جدول اعمال جلسة الاربعاء المقبل.

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