روسيا تدرج 61 مواطنا أمريكيا في قائمة العقوبات

2022/06/06 | 23:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية إدراج 61 مواطنا أمريكيا على قائمة العقوبات الجوابية، بينهم وزيرة الخزانة جانيت يلين، ووزيرة الطاقة جينيفر جرانهولم.

وقالت الخارجية في بيانها: "ردا على العقوبات الأمريكية المتزايدة باستمرار ضد الشخصيات السياسية والعامة الروسية، فضلا عن ممثلي الشركات المحلية، تم إدراج 61 مواطنا أمريكيا في قائمة الحظر بينهم رؤساء الشركات الصناعية العسكرية الرائدة ووسائل الإعلام والوكالات، ورؤساء شركات بناء الطائرات والسفن، وكذلك بعض المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية المتورطين في إشاعات الهجمات الإلكترونية الروسية".

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