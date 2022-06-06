2022/06/06 | 23:15 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دائرة البيطرة تسعى لتحقيق مبدا عالم واحد ...صحة واحدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية WHO هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/06 | 23:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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