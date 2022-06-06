فوضى في قطاع النقل البريطاني مصحوبة بإضرابات وإلغاء للرحلات

2022/06/06 | 23:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تفاقمت الاضطرابات في قطاعات النقل البريطانية اليوم الاثنين مع إعلان موظفي قطارات الأنفاق في لندن الإضراب، بعد إلغاء رحلات جوية وعبر السكك الحديد أو تأخيرها.وأعلنت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديد والبحرية والنقل اضرابا اليوم لمدة 24 ساعة لاقى تجاوبا مع اغلاق الكثير من محطات قطارات الأنفاق في لندن.وحذرت هيئة النقل في […]

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