استطلاعات الرأي ليست في صالحه / هل يفوز مرشح اليسار الكولومبي في جولة الانتخابات الحاسمة؟ - رشيد غويلب

2022/06/06 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب اجولة انتخابات الرئاسة الثانية التي ستجري في كولومبيا في 19 حزيران، ستشهد معركة انتخابية غير مسبوقة في تاريخ البلاد بين مرشح اليسار كوستافو بيترو، الذي حسم الجولة الأولى لصالحه، ومرشح اليمين، رجل الأعمال رودولفو هيرنانديز، والذي ستدعمه قوى اليمين التقليدي والليبرالي والمتطرف، لقطع الطريق على وصول اول شخصية يسارية الى رئاسة البلاد في تاريخ البلاد الحديث.أحدث استطلاعات الراي التي جرت في ......





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