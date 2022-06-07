رئيس وزراء بريطانيا يفوز في التصويت على حجب الثقة ويحتفظ بمنصبه

2022/06/06 | 23:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الاثنين، من تصويت على حجب الثقة منه أجراه نواب في حزب المحافظين ضده، حيث فاز جونسون بتصويت أغلبية النواب في حزبه 211-148، بحسب ما أعلن غراهام برادي رئيس لجنة الحزب التي أشرفت على التصويت.

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