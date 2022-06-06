نائب رئيس البرلمان يؤكد ضرورة إبعاد شبكة الإعلام من المشاكل والتأثيرات

2022/06/06 | 23:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، ضرورة إبعاد شبكة الإعلام العراقي من المشاكل والتأثيرات.وذكر بيان لمكتب نائب رئيس البرلمان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله أحمد استقبل في مكتبه الرسمي ببغداد رئيس مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي جعفر الونان، وجرى خلال اللقاء الحديث عن مهام مجلس الأمناء ودورهم في تمكين شبكة الإعلام العراقي في نشر الثقافة والتوعية تجاه القضايا الإنسانية، وإيصال الحقائق والمعلومات لعامة الشعب بكل بمهنية وشفافية والمساهمة الفعالة في بناء المجتمع." وقال نائب رئيس البرلمان خلال اللقاء، وبحسب البيان، إن "خطاب الإعلام الوطني الذي يلتزم بكل مهنية عالية وحيادية سيعزز حتماً من وحدة مكونات الشعب ويدعم من حالة الإستقرار والإزدهار"، مؤكدا ضرورة إبعاد شبكة الإعلام العراقي من المشاكل والتأثيرات والضغوطات السياسية، للحفاظ على إستقلالية الشبكة وترسيخ مبادئ التعايش السلمي والحفاظ على الثوابت الوطنية وتعزيز الديمقراطية وحرية الرأي". وشدد على استمرار دعم مجلس النواب لكل الهيئات والمؤسسات المستقلة وتطوير آليات العمل ومواكبة الأحداث والتحديات التي تواجه البلاد.

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