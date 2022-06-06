لاجل الفوز .. المنتخب الاولمبي يخوض غدا مباراته الاخيرة في المجموعة مع الكويت

2022/06/06 | 23:46 - المصدر: بغداد اليوم

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يدخل منتخبنا الأولمبيّ في مباراته يوم غد امام نظيره الكويتي بشعار الفوز في بطولة اسيا التي تقام في اوزبكستان.

ويحتل منتخبنا المركز الثالث في المجموعة بنقطتين، جمعهما من تعادلين ايجابيين مع الاردن واستراليا.

ويلعب منتخبنا في المباراة التي تقام على ملعبِ ناساف في الساعةِ الرابعة عصراً.

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