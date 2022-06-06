ترقب سياسي لإطلاق مبادرة بارزاني وحزبه يحذر من مغبة خوض حرب القضاء

2022/06/06 | 23:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي، الاثنين، عن قرب اطلاق مبادرة سياسية لرئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني لانهاء الانسداد السياسي، مبينا ان اللجوء الى القضاء يضعف من العملية السياسية.

وقال الفيلي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان " مبادرة مسعود بارزاني موجودة في أروقة السياسيين منذ فترة وسيتم الإعلان عن بنودها عد خمسة ايام وتعرض على الأطراف السياسية".

وأضاف ان " العملية السياسية في وضع حرج وتحتاج الى جهود استثنائية "، مشيرا الى ان " التباكي والدفاع على المحكمة الاتحادية يضعف موقفها ويضعها في موقف اتهام ".

وأوضح الفيلي ان " حكومة الإقليم لم تعترض على قرارات المحكمة الاتحادية بل أبدت ملاحظاتها ".

وتعاني العملية السياسية من انغلاق تام بسبب إصرار قوى التحالف الثلاثي على تشكيل حكومة اغلبية سياسية وسط اعتراض من قبل اطراف الاطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه.

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