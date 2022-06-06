موسكو تهدد بقصف مراكز القرار الاوكراني في حال استلام كييف صواريخ جديدة

2022/06/07 | 00:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن لدى روسيا الحق في ضرب مراكز صنع القرار التي خولت استخدام راجمات الصواريخ بعيدة المدى.وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن: “لا نحتفظ فقط بحقنا في إبعاد تهديد النازيين عن روسيا وجمهوريتي دونباس إلى مسافة تساوي مسافة التدمير المحتملة للصواريخ الجديدة، ولكن أيضا […]

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