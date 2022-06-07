بحوزة مسافرين يحملون جوازات أجنبية.. إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة في منفذ زرباطية

2022/06/07 | 00:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين،إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة وحبوب بحوزة مسافرين يحملون جوازات أجنبية في منفذ زرباطية الحدودي.وذكر بيان للهيأة تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “أثمرت جهود هيأة المنافذ الحدودية بالمتابعة والتدقيق لكافة البضائع والمسافرين في منفذ زرباطية الحدودي ومن خلال تنسيق العمل مع مفرزة مكافحة المخدرات والتعاون مع مفرزة […]

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إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة في منفذ زرباطية أولاً على ايرث نيوز.

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