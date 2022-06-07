2022/06/07 | 00:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكدت وزارة التربية، ان تسريب الاسئلة في امتحانات الثالث المتوسط حدثت لمادة الرياضيات فقط، فيما اكدت استمرار الجهات الامنية بالتحقيقات مع المعتقلين.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "المعتقلين بتهمة تسريب الاسئلة بات بيد الأجهزة الأمنية ومتى ما انتهت التحقيقات الاستقصائية ستظهر اسماؤهم ويقدمون للقضاء لنيل جزائهم العادل"، مؤكدا ان "هناك توجيه بعدم الافصاح عن هوية المعتلقين لحين اكتمال التحقيقات التي ما زالت مستمرة".وأضاف، أن "تسريب الاسئلة حصل لمادة الرياضيات فقط خلال امتحانات الثالث المتوسط"، لافتا الى ان "الوزارة شرعت بتأجيل الامتحانات حفاظا على حقوق الطالب و العملية التربوية وعلى اداء الامتحانات".وتابع، أن "امتحانات الثالث المتوسط ستستأنف في 12 حزيران "، مؤكدا انه "خلال الايام القليلة المقبلة سيتم تحديد موعد وجداول امتحانات السادس الاعدادي بفروعه كافة من قبل اللجنة الدائمة للامتحانات".من جهته قال مدير الامتحانات في مديرية تربية الكرخ الثالثة كاظم عليوي، خلال البرنامج، ان "تأجيل امتحانات السادس الاعدادي الى ما بعد عيد الاضحى جاء من اجل اعطاء وقت كافي للطلبة وفرصة للتمتع بالعيد"، مؤكدا ان "الامتحانات ربما ستكون بعد العيد بخمسة ايام او اكثر".واضاف ان "اللجان الفرعية للامتحانات يتم تشكيلها وفق شروط ومعايير يجب ان تتوفر بالاعضاء وهي النزاهة وحسن السيرة والسلوك وغير معاقب سابقا، بعدها ترفع الى اللجنة الدائمة للامتحانات من اجل المصادقة عليها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريح جديد من التربية حول تحقيقات تسريب الأسئلة وامتحانات السادس الإعدادي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريح جديد من التربية حول تحقيقات تسريب الأسئلة وامتحانات السادس الإعدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).