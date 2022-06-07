بلينكن: أزمة الحبوب متعمدة وبوتين يمارس الابتزاز 

2022/06/07 | 00:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الاثنين أن التقارير التي تفيد بأن روسيا "تسرق" الحبوب الأوكرانية "موثوقة"، معتبرا أن هدفها من ذلك "بيعها للربح منها"، وأن بوتين يمارس" الابتزاز".

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