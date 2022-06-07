نائب مستقل: جمهورنا اكبر من اتباع التيار الصدري ومبادرتنا هي الاقوى

2022/06/07 | 00:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عد النائب المستقل ياسر الحسيني، اليوم الاثنين، اعداد الجماهير التي انتخبت المستقلين اكثر من جماهير التيار الصدري في الانتخابات، مبينا ان مبادرة النواب المستقلين تعد الاقوى والاكثر قبولا.

وقال في تصريح متلفز، تابعته (بغداد اليوم) ان "مبادرة المستقلين لحل الانسداد السياسي ليست وليدة اليوم، اذ لا توجد مبادرة شبيه لمبادرتنا لحل الانسداد السياسي".

واشار الى، ان "الأداء الرقابي للبرلمان ليس بمستوى الطموح، مبينا، ان "رئيس حكومة تصريف الاعمال يتجاوز على القانون".

وتعيش العملية السياسية في ظل انسداد سياسي، بسبب عدم قدرة التحالف الثلاثي (التيار الصدري والديمقراطي الكردستاني والسنة) وكذلك الاطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه من تشكيل الحكومة.

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