2022/06/07 | 00:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mdGeuvTsEv8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصحفي حســن جــمعة : ليش مدارسنا خيم وطينية، وين المشروع الصيني للمدارس ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الصحفي حســن جــمعة : ليش مدارسنا خيم وطينية، وين المشروع الصيني للمدارس ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).