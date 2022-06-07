خاص لإيرث نيوز| الحكومة المحلية في الديوانية: الفقر بلغ 48% وإجراءاتنا لن تنقذ الوضع

2022/06/07 | 00:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت الحكومة المحلية في الديوانية اليوم الثلاثاء، أن نسبة الفقر في المحافظة بلغت 48 في المئة، وسط اجراءات بطيئة من قبل الحكومة الاتحادية، رغم المخاطبات.وقال فارس وناس النائب الأول للمحافظ في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “الديوانية من المحافظات الفقيرة وتشهد نسبة فقر مرتفعة جدا حيث وصلت إلى 48 في المئة، وباتت […]

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