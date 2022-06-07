“الشاطر حسن” و “الألماني” مطلوبان لدى اتحاد الكرة

2022/06/07 | 00:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا الاتحاد العراقي بكرة القدم، المدربين حسن أحمد “الشاطر حسن” وأحمد عبد الجبار “الألماني” للحضور إلى مقر الاتحاد.وذكر الاتحاد في بيان ان “لجنة الانضبـاط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، تدعو مدربَ فريق النجف حسن أحمد ومدرب فريق الكرخ أحمد عبد الجبار للحضورِ إلى مقرّ الاتحاد يوم الاثنين المقبل في الساعةِ (12) ظهراً”.[…]

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