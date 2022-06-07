سوريا: دفاعاتنا الجوية تتصدى لـ

2022/06/07 | 01:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السورية، يوم الاثنين، أن وسائط الدفاع الجوي في الجيش تصدت لهجوم بالصواريخ استهدف بعض النقاط جنوب مدينة دمشق، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، التي نادرا ما تقر بهجمات على سوريا.

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