فرنسا تكتفي بنقطة أمام كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

2022/06/07 | 01:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعواصل منتخب فرنسا تعثره في دوري أمم أوروبا بالتعادل مع مضيفه كرواتيا (1-1)، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية.تقدم الديوك بهدف أدريان رابيو في الدقيقة (52)، وأدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة (83) بركلة جزاء سجلها أندري كراماريتش.حصد المنتخبان أول نقطة في مشوارهما بالمجموعة الأولى من المستوى الأول، بعد خسارتهما في الجولة الأولى أمام الدنمارك والنمسا.

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