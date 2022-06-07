2022/06/07 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬الزمان‭ ‬ حكمت‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬الإثنين‭ ‬على‭ ‬بريطاني‭ ‬أدين‭ ‬بمحاولة‭ ‬تهريب‭ ‬قطع‭ ‬أثرية‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬بالسجن‭ ‬15‭ ‬عاما،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬اعتقالهما‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬بغداد،‭ ‬فيما‭ ‬أكّد‭ ‬محاميه‭ ‬أنه‭ ‬سيقوم‭ ‬بتمييز‭ ‬الحكم،‭ ‬بينما‭ ‬برأت‭ ‬ألمانياً‭ ‬حوكم‭ ‬في‭ ‬القضية‭..‬وتقول‭ ‬مصادر‭ ‬قانونية‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭- ‬ان‭ ‬القضية‭ ‬فيها‭ ‬ثغرات‭ ‬كثيرة‭ ‬لصالح‭ ‬المتهم‭ ‬وان‭ ‬التمييز‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن 15 عاما في العراق لعالم بريطاني أدين بتهريب آثار والقضية بيد التمييز ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السجن 15 عاما في العراق لعالم بريطاني أدين بتهريب آثار والقضية بيد التمييز ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).