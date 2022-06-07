الحيتان والأرانب..وما يشتهون

2022/06/07 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام سمعت‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬المنصب‭ ‬الأعلى‭ ‬انَّ‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬استعادة‭ ‬الأموال‭ ‬المسروقة‭ ‬وهي‭ ‬بالمليارات‭ ‬بحسب‭ ‬قوله‭ ‬مقابل‭ ‬العفو‭ ‬عن‭ ‬اللصوص‭ ‬وعودتهم‭ ‬الى‭ ‬الحياة‭ ‬الطبيعية،‭ ‬مبرراً‭ ‬ذلك‭ ‬بالقول‭ ‬انّ‭ ‬التجربة‭ ‬مارستها‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬استحصال‭ ‬الأموال‭ ‬المفقودة‭ ‬والمنهوبة،‭ ‬وانه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬انسان‭ ‬معصوم‭ ‬من‭ ‬الخطأ‭.‬ ‭ ‬اغفل‭ ‬المسؤول‭ ‬مسألتين‭ ‬عن‭ ‬دراية‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬دراية،‭ ‬لا‭ […]

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