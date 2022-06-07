2022/06/07 | 01:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فوضى في النقل البريطاني..الغاء رحلات وتأخيرها لندن- الزمان فشل حزب المحافظين الاثنين خلال التصويت في سحب الثقة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعدما أطلق 54 نائبا من حزبه هذا الإجراء عقب سلسلة فضائح سددت ضربة للثقة في قيادته. حيث فاز جونسون في تصويت لحجب الثقة مساء الاثنين أجراه نواب في حزبه المحافظ بعد […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جونسون ينجو من تصويت سحب الثقة داخل حزب المحافظين ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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