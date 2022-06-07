جونسون‭ ‬ينجو‭ ‬من‭ ‬تصويت سحب‭ ‬الثقة‭ ‬داخل‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬

2022/06/07 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوضى‭ ‬في‭ ‬النقل‭ ‬البريطاني‭..‬الغاء‭ ‬رحلات‭ ‬وتأخيرها لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ فشل‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬الاثنين‭ ‬خلال‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬سحب‭ ‬الثقة‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬بعدما‭ ‬أطلق‭ ‬54‭ ‬نائبا‭ ‬من‭ ‬حزبه‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬عقب‭ ‬سلسلة‭ ‬فضائح‭ ‬سددت‭ ‬ضربة‭ ‬للثقة‭ ‬في‭ ‬قيادته‭.‬ حيث‭ ‬فاز‭ ‬جونسون‭ ‬في‭ ‬تصويت‭ ‬لحجب‭ ‬الثقة‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬أجراه‭ ‬نواب‭ ‬في‭ ‬حزبه‭ ‬المحافظ‭ ‬بعد‭ […]

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