"قتال شوارع".. معارك محتدمة في سيفيرودونيتسك الأوكرانية

2022/06/07 | 01:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تحقيق تقدم في مدينة سيفيرودونيتسك الإستراتيجية التي تتعرض لقصف روسي مكثف في شرق أوكرانيا، "تفاقم" الوضع فيها بالنسبة للجيش الأوكراني غداة زيارة قام بها الرئيس، فولوديمير زيلينسكي، لخط الجبهة.

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