ماذا قال كيسنجر في دافوس - جاسم ألصفار

2022/06/07 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاسم_ألصفار في 24 مايو-ايار عقدت النخب الغربية آمالها، في المنتدى الاقتصادي في دافوس على بطريرك الدبلوماسية الأمريكية هنري كيسنجر، ليشير نحو حل للازمة المستعصية التي قادتها اليها القرارات العبثية لقادة بلدانهم.



فما الذي أشار به وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، الذي يحتفل بعيد ميلاده التاسع والتسعين، في خطابه الى النخب الغربية، وهل ستتقبل تلك النخب وجهة نظره التي تتقاطع مع رؤياها وأهدافها؟ مس ......





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