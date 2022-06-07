هزة أرضية بقوة 4.4 درجات تضرب شمال المغرب

2022/06/07 | 02:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن المعهد المغربي للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.4 درجات على مقياس ريختر، بعرض ساحل إقليم مدينة الدريوش شمال المغرب.وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة السادسة و57 دقيقة و47 ثانية مساء بالتوقيت المحلي (توقيت غرينيتش+1).وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 17 كيلومترات، وقعت عند التقاء خط العرض 35.507 درجة شمالا، وخط الطول 3.587 درجة غربا.

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