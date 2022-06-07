الائتلاف الحاكم في إسرائيل يخسر تصويتا مهما في الكنيست

2022/06/07 | 02:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت الحكومة الإسرائيلية لهزيمة، الإثنين، على يد المعارضة التي رفضت تمديد سريان القانون الإسرائيلي في المستوطنات بالضفة الغربية، في خطوة تعتبر استعراضا للقوة في مواجهة الائتلاف الحاكم الهش.

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