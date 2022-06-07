النقل والداخلية تبحثان التعاون المشترك لخدمة المواطنين

2022/06/07 | 03:09 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

بحثت وزارة الداخلية مع وزارة النقل تنسيق التعاون المشترك بين الجانبين خدمة للمواطنين.

فقد التقى مدير عام الشركة العامة للنقل البري مرتضى كريم الشحماني امس الإثنين الفريق محمد بدر ناصر الخزرجي معاون وكيل وزير الداخلية لشؤون الشرطة واللواء علي حسن هليل المياحي مدير أمن المطارات.

الشحماني اكد استعداد وزارة النقل لتقديم افضل الخدمات بما ينسجم ويتناغم مع المرحلة الحالية.

من جانبه، اعرب الخزرجي والمياحي عن استعداد وزارة الداخلية لتذليل الصعاب امام اسطول الشركة فيما يتعلق بنقل الحمولات والعبور من السيطرات خدمة للصالح العام.

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